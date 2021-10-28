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Giriş Tarihi: 28.10.2021 14:01

Lübnan'da tartışmalı genel seçimlerin tarihi belli oldu!

AA
Lübnan’da tartışmalı genel seçimlerin tarihi belli oldu!

Lübnan Meclisi'nde, Cumhurbaşkanı Avn'ın itirazına rağmen seçimlerin Mart 2022'de yapılması kararı alındığı bildirildi.

Lübnan Meclisi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın itirazına rağmen oy çokluğuyla genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasını kararlaştırdı. Yerel medyadaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Avn'ın genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022'de yapılması kararına yönelik itirazı üzerine seçim tarihinin yeniden belirlemesi için Mecliste olağan oturum düzenlendi.

MİLLETVEKİLLERİ OTURUMU TERK ETTİ

Meclisteki oturumda, oy çokluğuyla yeniden genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılması kararı alındı. Avn'ın partisi olan Cibran Basil liderliğindeki Özgür Yurtsever Hareketinin milletvekilleri "hayır" oyu kullandıktan sonra kararın duyurusunu beklemeden oturumu terk etti.

Lübnan Meclisi, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, genel seçimlerin erkene alınarak 27 Mart 2022'de yapılmasına karar vermişti.

Normal şartlarda Mayıs 2022'de yapılması planlanan genel seçimlerin, ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekildiği belirtilmişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Avn, seçimlerin öne alınması halinde "lojistik yetersizlik ve diasporanın oy kullanmayacağı" gerekçesiyle karara itiraz etmiş ve yeniden görüşülmesi için Meclise göndermişti.

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Lübnan'da tartışmalı genel seçimlerin tarihi belli oldu!
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