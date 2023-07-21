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Giriş Tarihi: 21.7.2023 11:06

Lübnan'da televizyon konukları, canlı yayında yumruklarla kavga etti

Lübnan'daki özel bir televizyon programına katılan gazeteci ve eski bakan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

AA
Lübnan’da televizyon konukları, canlı yayında yumruklarla kavga etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut merkezli "MTV" televizyonunda yayınlanan "Vakti Geldi" adlı siyasi içerikli tartışma programında Lübnan'ın kıdemli gazetecilerinden olan Simon Ebu Fadel ve eski Çevre Bakanı Wiham Wahab konuk olarak yer aldı.

Canlı yayın programında ilk önce sözlü olarak birbiriyle atışan Fadel ve Wahab, ardından moderatörün tüm müdahalelerine rağmen birbirini dinlemeyerek hakaret etmeye başladı.

Wahab'ın Fadel'e elindeki kalemi fırlatması üzerine, tartışma kısa süre içerisinde yumruklu kavgaya dönüştü. Ardından stüdyoda yer alan bazı konuklar da ikilinin kavgasına dahil oldu.

KAVGA DIŞARIDA DA DEVAM ETTİ

Stüdyodaki güvenliğin müdahalesine rağmen yatışmayan kavga televizyon dışında da devam etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre kalabalığı ayırmak için bölgede bulunan askerler müdahale etti.

Stüdyodaki kavga görüntüleri kısa sürede Lübnan ve Arap dünyasındaki sosyal medyada viral oldu.

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Lübnan'da televizyon konukları, canlı yayında yumruklarla kavga etti
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