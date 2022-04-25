Lübnan’daki tekne faciasında ölü sayısı 7’ye yükseldi

Lübnan'ın Trablusşam kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından kayıpları arama çalışmaları sürerken bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Trablusşam Liman Müdürü Ahmed Tamır, yerel medyaya yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi yaşanan facia sonrasında sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Tamır, ekiplerin son olarak bir kadın cesedini denizden çıkardığını aktardı. Böylece tekne faciasında ölü sayısı 7'ye yükseldi. Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Heysem Dannavi, dün yaptığı açıklamada, Trablusşam'da batan teknede 1'i çocuk 6 kişinin cesedine ulaşıldığını, 45 kişinin kurtarıldığını söylemişti.

ONLARCA KAYIP VAR

Lübnan Kızılhaçı, olayın ardından, batan teknede 60 kişinin bulunduğu duyurmuştu. Ancak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dün yaptığı açıklamada, teknede en az 84 kişinin bulunduğunu ve muhtemel kayıp sayısının en az 30 olduğunu bildirmişti. Lübnan Başbakanı Necib Mikati tekne faciası nedeniyle ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini belirtmişti.