Lübnanlı gazeteciler İsrail’in hedefi olmaktan son anda kurtuldu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıdan araçlarıyla seyir halindeki gazeteciler son anda kurtuldu. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Hardali Vadisi'ndeki Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) kontrol noktası yakınına 3 defa saldırı düzenledi.

Bombalar NNA muhabiri Alin Saman'ın da içinde bulunduğu gazetecileri taşıyan aracın yakınına isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Lübnan ordusunun, saldırının ardından vatandaşların can güvenliği için yolu çift yönlü kapattığı aktarıldı. Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Beyrut merkezli Al Manar TV'nin internet sitesinde yayımlanan haberde saldırı anında, kanal ekibinin de o noktada olduğu belirtildi.

Gazetecilerin Hardali Vadisi'nden geçerken çektikleri videoda önlerindeki yolun tam ortasına bir bombanın düştüğü ve şiddetli şekilde infilak ettiği görülüyor.