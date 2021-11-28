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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Lukaşenko, göçmenlere seslendi: Batı’ya gidin

Lukaşenko, göçmenlere seslendi: Batı’ya gidin
Son dönemde Avrupa'da patlak veren göçmen krizi devam ediyor. Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin bekleyişi sürerken suçlamaların hedefindeki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Grodno kentindeki göçmenlerin yerleştirildiği lojistik merkezini ziyaret etti. Bölgedeki yetkililerden bilgi alan ve göçmenlerle görüşen Lukaşenko, "Şunu bilmenizi isterim ki, siz istemezseniz biz hiçbir şekilde sizi uçaklara yüklemeyeceğiz ve ülkenize göndermeyeceğiz. Kim Batı'ya doğru gitmek isterse bu onun hakkıdır. Sizi yakalamayacağız, zor kullanmayacağız, tutmayacağız" dedi.
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Lukaşenko, göçmenlere seslendi: Batı’ya gidin
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