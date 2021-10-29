Lukaşenko'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: "Türkiye, küresel düzeyde aktif rol oynuyor"

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Minsk'in Ankara ile dostluk ve karşılıklı güven geleneklerine dayalı ilişkilere önem verdiğine işaret eden Lukaşenko, "Belarus için olduğu kadar Türkiye için de egemenlik ve bağımsızlık, devlet yapısının sarsılmaz önceliklerindendir. Modern gerçekliklerde zamanın görülmemiş zorluklarına karşı etkili bir şekilde direnmek için çabaları birleştirmek önemlidir." ifadesini kullandı.