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Giriş Tarihi: 16.3.2022 19:10 Son Güncelleme: 16.3.2022 19:22

Lviv’de Rusya’ya tepki konseri

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Lviv’de Rusya’ya tepki konseri

Ukrayna’da Kiev, Harkov, Sumi ve çeşitli noktalardaki çatışmalar devam ediyor. Saldırılar sürerken, Ukrayna halkıda sığınmaların yaşandığı ve kent nüfusunun 3’e katlandığı Lviv’de Rusya’nın saldırılarına tepki gösterdi. Opera ve Bale Meydanı ile Svobodi caddesinde bir araya gelen yüzlerce Ukraynalı, çaldıkları şarkılarla “Milyonlar Tek Yürek” ve “Hava Sahasını Kapatın” mesajı verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Kiev başta olmak üzere birçok noktada halen çatışma var. Saldırılar sürerken, Ukrayna halkıda sığınmaların yaşandığı ve kent nüfusunun 3'e katlandığı Lviv'de Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi. Opera ve Bale Meydanı ile Svobodi caddesinde bir araya gelen, Mykola Lysenko Lviv Ulusal Müzik Akademisi Orkestrası ve Korosu ile Galiçya Akademik Oda Korosu Ukrayna'yı desteklemek için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikler çerçevesinde üçer şarkı seslendirilirken, şarkılarda "Milyonlar Tek Yürek" ve "Hava Sahasını Kapatın" mesajı verildi.

Koro içerisinde keman çaldığını dile getiren ve seyircilerin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu anlatan Victoria Korchsue, Ukrayna'nın ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermek istediklerini vurguladı.

Korchsue, köklü bir kültüre sahip olduklarını bildirerek, dünyaya söyleyecekleri çok şeyleri olduğunu aktardı.

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Lviv’de Rusya’ya tepki konseri
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