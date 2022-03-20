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Giriş Tarihi: 20.3.2022 11:59 Son Güncelleme: 20.3.2022 12:08

Lviv’de yön tabelaları kapatılıyor

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Lviv’de yön tabelaları kapatılıyor

Ukrayna Lviv’de Rusya’nın saldırılarını şiddetlendirmesi ve kara operasyonu olması ihtimali değerlendirilerek şehrin girişinde bulunan yön tabelaları siyah poşetlerle örtülmeye başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar 25 gündür sürüyor. "Güvenli şehir" olarak adlandırılan Lviv, saldırılara karşı koruma altına alınmaya başlanırken, kent genelinde savunma hazırlıkları yapılmaya devam ediyor.

Hazırlıklar kapsamında kent genelinde bulunan yön tabelaları siyah poşetlerle örtüldü. Bu işlem sayesinde Rus askerlerinin kara operasyonu düzenlemeleri durumunda gidecekleri yönü bulmaları engellenmeye çalışılıyor.

Tabela kapatma işlemi daha önce başkent Kiev'de gerçekleşen saldırılar sonrasında yapılmıştı.

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Lviv’de yön tabelaları kapatılıyor
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