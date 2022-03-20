Lviv’de yön tabelaları kapatılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar 25 gündür sürüyor. "Güvenli şehir" olarak adlandırılan Lviv, saldırılara karşı koruma altına alınmaya başlanırken, kent genelinde savunma hazırlıkları yapılmaya devam ediyor.

Hazırlıklar kapsamında kent genelinde bulunan yön tabelaları siyah poşetlerle örtüldü. Bu işlem sayesinde Rus askerlerinin kara operasyonu düzenlemeleri durumunda gidecekleri yönü bulmaları engellenmeye çalışılıyor.

Tabela kapatma işlemi daha önce başkent Kiev'de gerçekleşen saldırılar sonrasında yapılmıştı.