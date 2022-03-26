Lviv’e roket yağdı: 5 yaralı

Harkov
, Rus Ordusu'nun bir günde 100'den fazla roketle hedef aldığı Ukrayna
'nın bir kenti. Ateş altında acı günler geçiren Harkov halkı yine de umudunu kaybetmeden yaşam mücadelesi veriyor. Harkov'da sığınağa çevrilen bir metro istasyonunda klasik müzik konseri verildi. Ukrayna askerlerinin nöbet tuttuğu konserde yeraltında yaşama tutunmaya çalışanlar hep bir ağızdan Ukrayna Ulusal Marşı'nı söyledi. Aşağıda duygusal anlar yaşanırken yukarıda ise Harkov belediye çalışanları, kentin tarihi meydanındaki heykelleri kum torbasıyla kapatarak saldırılara karşı koruma altına almak için hazırlık yapıyordu. Öte yandan Ukrayna'nın en batısındaki Lviv
kentinin tarihi Bernardine Kilisesi ve Manastırı'nın camları da füze saldırısına karşı tahtalarla korumaya alındı. Öte yandan dün Lviv'e yapılan roketli saldırılarda 5 sivil yaralandı.