Lyon’daki yangında ölenlerden biri Türk çıktı

Fransa'da iki gün önce 10 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında ölenler arasında bir Türk olduğu ortaya çıktı. 4. katta yaşayan Konyalı 32 yaşındaki Ümran Bağıran, yangında yaşamını yitirdi. Eşi ise balkondan atlayarak yaralı olarak kurtuldu. SABAH'a konuşan anne Hatice Bağıran, "Kızım Ümran da keşke damadım Salih gibi balkondan atlayabilseydi. Belki şimdi hayatta olurdu. Ama korkusunun kurbanı oldu. Acımız çok büyük. Yüreğimiz yanıyor" dedi. Acılı ailelere başsağlığı dileyen Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün ise "Nedeni henüz belli olmayan yangını yerel makamlarla eş güdüm halinde yakından takip ediyoruz" dedi. 5'i çocuk 10 kişinin öldüğü yangının meydana geldiği apartmanda dört Türk aile yaşıyordu.