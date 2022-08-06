Macaristan Başbakanı Orban’dan LGBT tepkisi! Ayakta alkışlandı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin Teksas eyaletinde Amerikalı muhafazakarlara hitap etti.
BBC'nin haberine göre, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferası'nda (CPAC) konuşma yapan Orban, eski ABD Başkanı Barack Obama, iş insanı George Soros ve "küreselcileri" eleştirdi.
Orban, büyük alkış alan konuşmasında, "Batı, bir medeniyetler çatışmasına kilitlenmiş durumda. Washington ve Brüksel'deki kurumları geri almalı ve birliklerimizin hareketini koordine etmeliyiz." ifadesini kullandı.
Macaristan Başbakanı, ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine açıkça atıfta bulunarak, kendisini dinleyen kalabalığa "Hazırlanmak için iki yılınız var." dedi.
Orban, Macaristan anayasasından alıntı yaparak ailenin, sadece bir erkek ile bir kadın tarafından kurulabileceğini söylemesi de ayakta alkışlandı.
Viktor Orban ayrıca Hıristiyan bir politikacının ırkçı olamayacağını savunarak kendisinin ırkçı olduğunu düşünenleri "ahmaklar" diye nitelendirdi.
Orban, ABD'de salı günü eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.