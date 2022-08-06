Macaristan Başbakanı Orban’dan LGBT tepkisi! Ayakta alkışlandı

Orban, Macaristan anayasasından alıntı yaparak ailenin, sadece bir erkek ile bir kadın tarafından kurulabileceğini söylemesi de ayakta alkışlandı.

Viktor Orban ayrıca Hıristiyan bir politikacının ırkçı olamayacağını savunarak kendisinin ırkçı olduğunu düşünenleri "ahmaklar" diye nitelendirdi.

Orban, ABD'de salı günü eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.