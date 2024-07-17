Macaristan Başbakanı Orban’ın Moskova ziyareti ortalığı karıştırdı: AP’den kınama gecikmedi

Avrupa Parlamentosu (AP), Genel Kurulu'nda gelecek 5 yıllık dönemde, Birliğin, Ukrayna'ya desteğini teyit eden karar tasarısı oylandı. Kararın 495 "evet" oyuyla kabul edilmesinin ardından AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AB, Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteği sürdürmek için aktif olarak çalışmalıdır. Gerekli olduğu sürece ve ne şekilde olursa olsun Ukrayna'ya askeri destek sağlanmalıdır." denildi.

Açıklamada, aynı kararda, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 5 Temmuz'daki Moskova ziyaretinin AB'yi temsil etmediği, AB anlaşmalarının ve ortak dış politikasının açık bir ihlali olduğu gerekçesiyle kınandığı da ifade edildi. Akabinde Rusya'nın Kiev'de çocuk hastanesine saldırı düzenlediği göz önüne alındığında Orban'ın ziyaretinin "barış misyonu" olmaktan uzak olduğu değerlendirmesi yer aldı.