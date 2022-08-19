Macaristan ile savunma işbirliği dönemi başlıyor

Macaristan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Laszlo Palkovics'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyareti, iki ülke arasında silah sanayiinde kapsamlı bir işbirliğine gidileceğinin işaretlerini verdi. Palkovics, "Macar ordusu, Türk sanayii ürünleri almaya karar verdi. Zırhlı personel taşıyıcı alanında önde gelen bir firmadan ürün alacağız. Macaristan'da üretme anlaşması da yaptık" demişti. BBC'ye göre Palkovics, ülkesinde de benzer bir açıklama yaparak ekim ayında üretime başlanacağını vurguladı.