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Giriş Tarihi: 23.2.2023 01:55

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Mart'ta oylayacak

Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvime göre, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği 6-9 Mart tarihlerinde oylanacak

İHA
Macaristan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Mart’ta oylayacak

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci devam ederken, bugüne kadar sadece Türkiye ve Macaristan iki ülkenin ittifaka üyeliğini onaylamadı. Macaristan Parlamentosu'nun gelecek ay için yayınladığı takvimde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 6-9 Mart tarihlerinde oylama yapılacağı belirtildi.

Üyelik teklifleri ile ilgili görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması planlanırken, Macar milletvekilleri, iki ülkenin NATO üyeliğini ayrı ayrı oylayacak.

Macaristan herhangi bir itirazı olmadığını beyan etmiş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamayı beklediğinin sinyalini vermişti.

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Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Mart'ta oylayacak
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