Macaristan, İsveç’e ‘başka bahara’ dedi

Türkiye'nin NATO üyeliğine koyduğu rezervi kaldırması için terörle arasına mesafe koymak zorunda olan İsveç'te terör eylemlerinin engellenmesine yönelik düzenlemeler somut sonuç vermedi. Ankara, NATO üyeliğine onay vermek için Madrid NATO Zirvesi'nde imzalanan üçlü muhtıra maddelerinin yerine getirilmesini beklerken, Stockholm'e bir kötü haber de Macaristan'dan geldi. Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğine onay oturumunu sonbahara ertelediği açıklandı. Parlamentodaki muhalefet partilerinden Demokratik Koalisyonu (DK) milletvekili Agnes Vadai, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve hükümetteki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin, yakın zamanda yapılması planlanan onay oturumunda İsveç'in üyeliği için oylama planlamadığını bildirdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Eğer Türkiye'nin sorununa bir çözüm olmazsa, o zaman genişleme olmaz" demişti.