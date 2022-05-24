Macaristan, Rusya’ya yeni yaptırımları desteklemeyecek

Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi'nin, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Orban, AB tarafından Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan 6. yaptırım paketiyle ilgili Michel'e mektup yolladı.

Orban mektubunda, akaryakıt fiyatlarının yüzde 55-60 artarak son 40 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, söz konusu yaptırımların yürürlüğe girmesi durumunda Macaristan'da ciddi krize neden olacağını ve ülkesinin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

PETROL İHTİYACININ YÜZDE 64'ÜNÜ RUSYA'DAN KARŞILANIYOR

Macaristan'ın 2010'da petrol ihtiyacının yüzde 90'ından fazlasını Rusya'dan tedarik ettiğine dikkati çeken Orban, ülkesinin son 12 yılda attığı adımlara rağmen bugün de petrol ihtiyacının yüzde 64'ünü Rusya'dan karşıladığını kaydetti.

Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasına yönelik AB'nin sunduğu tekliflerin yetersiz olduğunu öne süren Orban, AB'nin ülkesine, altyapı ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlara daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Orban, hükümetinin, AB'nin Rusya'ya karşı bugüne kadar masaya getirdiği tüm yaptırım teklifini kabul ettiğini ama 30-31 Mayıs'taki AB Konseyi'nde gündeme getirilmesi planlanan yeni yaptırım paketini kabul etmeyeceğini söyledi.

"EKONOMİYE ATILAN BİR ATOM BOMBASI ANLAMINA GELECEK"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğiyle ilgili 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Rus petrolüne bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Orban ise Rusya'dan petrol alınmasını da yasaklamayı planlayan yeni yaptırım paketinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Petrol ambargosu eğer kabul edilirse, Macaristan ekonomisine atılan bir atom bombası anlamına gelecek." demişti.