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Giriş Tarihi: 23.1.2022 12:09 Son Güncelleme: 23.1.2022 12:26

Macaristan'da bir hastanede yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Macaristan’da bir hastanede yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi; 2 kişi ise dumandan zehirlendi.

Budapeşte'de erken saatlerde bir hastanede yangın çıktı. Yangın nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise dumandan zehirlendi. Dumandan zehirlenen kişiler hastanede tedavi altına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, yangının nedeninin henüz belli olmadığını açıkladı.

56 KİŞİ GÜVENLİ BİR YERE TAŞINDI

Acil Servis sözcüsü Mate Kisdi ise alevlerin zemin katta başladığını, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken de çevreyi kaplayıp yan odalara geçtiğini söyledi. Hastanedeki 56 hasta güvenli bir yere taşındı.

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Macaristan'da bir hastanede yangın: 1 ölü, 2 yaralı
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