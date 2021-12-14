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Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:26

Macaristan’da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı

İHA
Macaristan’da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı

Macaristan'da kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı. Olay sonucu 7 kşişi yaşamını yitirdi. Sürücünün polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken kontrolünü kaybedip binaya çarptığı ifade edildi.

Macaristan'ın Sırbistan sınırının yakınında bulunan Morahalom kasabasında, içinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu bir araç kaza yaptı. Polis ekipleri kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

POLİS EKİPLERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Csongrad- Csanad ilçe Polis Merkezi yaptığı açıklamada, sürücünün polis ekiplerinin araçları kontrol ettiğini anladığını ve hızlı kaçmaya çalıştığı esnada kontrolünü kaybederek bir binaya çarptığını ifade etti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaralananlar arasında bulunan sürücü, olay yerinde tutuklandı. Yetkililer sürücünün, insan kaçakçılığı ve ölümlü kazaya neden olduğu gerekçesiyle yargılanacağını kaydetti.

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Macaristan’da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı
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