Macaristan’da göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 7 ölü, 4 yaralı

Macaristan'ın Sırbistan sınırının yakınında bulunan Morahalom kasabasında, içinde çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu bir araç kaza yaptı. Polis ekipleri kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

POLİS EKİPLERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Csongrad- Csanad ilçe Polis Merkezi yaptığı açıklamada, sürücünün polis ekiplerinin araçları kontrol ettiğini anladığını ve hızlı kaçmaya çalıştığı esnada kontrolünü kaybederek bir binaya çarptığını ifade etti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Yaralananlar arasında bulunan sürücü, olay yerinde tutuklandı. Yetkililer sürücünün, insan kaçakçılığı ve ölümlü kazaya neden olduğu gerekçesiyle yargılanacağını kaydetti.



