Macaristan’da koronavirüs kararı! Aşıyı zorunlu kılan yasa…

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, ülkede işverenlerin, çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu getirebileceğini söyledi. Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı kararı açıkladı.

İşverenlerin, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebileceğini söyleyen Gulyas, "Hükümetin aldığı karar kapsamında, eğer çalışanların güvenliği söz konusuysa işverenler, çalışma şartı olarak Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebilir." dedi Gulyas, işveren olarak devletin de söz konusu kararı uygulayacağını ancak belediyelerde, belediye başkanlarının karar vereceğini ifade etti.

Ülkede son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle çeşitli önlemlerin de hayata geçirileceğine de değinen Gulyas, bu kapsamda 1 Kasım'dan itibaren toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun uygulanacağını ve sağlık kurumlarında ziyaret yasağı getirileceğini belirtti.