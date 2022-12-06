Macaristan’dan AB’nin Ukrayna’ya destek paketine veto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları bir araya geldi. Toplantıda, Macaristan'a ayrılan AB uyum fonlarının 7,5 milyar euroluk kısmının dondurulması, Macaristan'ın 5,8 milyar euro değerindeki Covid-19 kurtarma fonu ve Ukrayna'ya gelecek yıl için 18 milyar euroluk mali destek paketi gibi konular ele alındı.

Macaristan Maliye Bakanı Mihaly Varga toplantıda, "Macaristan mali düzenlemenin değiştirilmesinden yana değil" ifadelerini kullanarak, AB'nin Ukrayna'ya destek paketini veto etti. Macaristan'ın vetosu ile ilerleme kaydedemeyen AB maliye bakanları, biri kurumlar vergisi reformuna yönelik uluslararası destekli bir anlaşma da dahil olmak üzere üç önemli oyu erteleme kararı aldı.