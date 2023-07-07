Macaristan’dan İsveç değerlendirmesi: Türkiye ile temas halindeyiz

Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulunan Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE İLE TEMAS HALİNDEYİZ

Orban, "Bu hususa ilişkin NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ve Türkiye ile düzenli temas halindeyiz, bir şey yapacağımız zaman müzakere yaparız ve Macaristan kararlarını geciktirmez." dedi.

Macar hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini de belirten Orban, ancak bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.