Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. Bakan Csak, "Biz Macarlar, kendimizi Orta Asya'dan hatta Orta Asya'nın doğusundan gelen bir Türk milleti olarak görüyoruz. Kendimizi doğuya en yakın batı, batıya en yakın doğu ülkesi olarak görüyoruz" dedi. "Biz Macarlar için Türkiye büyük bir kardeş gibi. Nüfus olarak kalabalık, çok aktif, çok samimi ve meraklı, bu bölgede büyük bir jeopolitik rol oynayan bir ulus" diyen Csak, "İkili ilişkilerin kültürel, politik ve diğer alanlarda da mükemmel olduğunu söyleyebilirim" dedi.