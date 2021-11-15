Macron bayrağı değiştirdi! Fransa ikiye bölündü

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aldığı kararla Fransa ulusal bayrağındaki üç renkten biri olan mavi rengi daha koyu bir renk olan lacivertle değiştirdiği belirtildi. Bayraktaki rengin habersiz şekilde değiştirilmesi ise kamuoyunu ikiye böldü. Bazı kişiler bayraktaki rengin değiştirilmesini memnuniyetle karşılarken, bazıları ise bu kararı "aşırı" olarak nitelendirdi.



"DAHA ÖNCE FRANSIZ DEVRİMİ SIRASINDA KULLANILMIŞTI"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar bayrağın özüne döndüğünü ifade etti. Bayrağın yeni versiyonu daha önce Fransız Devrimi sırasında 1790'larda kullanılmıştı. Bayrağın açık mavi rengi 1976'da dönemin Cumhurbaşkanı Valery Giscard-d'Estaing tarafından Avrupa Birliği bayrağının rengine uyması için değiştirilmişti.