Macron Cezayir üzerinden Türkiye’yi hedef aldı! Fransız siyasetçiden Macron’a sert tepki geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözleri skandak sözlerinin ardından Fransa ve Cazayir arasında tansiyon yükseldi. Macron Cezayir'in "Fransa nefreti üzerine kurulu" olduğunu iddia ederken Cezayir'in Osmanlı yönetimindeki dönemine yönelik haddi aşan sözler sarf etti. Peki Cezayirliler tüm bu yaşananlar hakkında ne düşünüyor? Cezayir asıllı Fransız siyasetçi Mourad Ghazli, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"KAPIDA SEÇİM VAR"
Çok sayıda ülkeyle problem yaşıyoruz. Macron'un Erdoğan ile, Merkel ile, Biden ile problemleri var. Şimdi de kendi iç politikasını şekillendirmek için Cezayir ile karşı karşıya gelmek istiyor. Çünkü kapıda seçim var. Ve tüm İslamofobiklerin oylarını kazanmak istiyor. Cezayir'e karşı durarak seçimde daha çok oy toplayabileceğini düşünüyor.
"BİZ TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ"
Cezayir'in vermiş olduğu tepkiden çok memnunum. Cezayir, 'Lütfen Osmanlı ve Fransa'yı karşılaştırma' dedi. Macron'un söylediklerini onaylamamış olmaları beni mutlu etti. Özür dilerim ama Macron, sen kimsin de bizim yerimize düşünüyorsun?
"LÜTFEN ARTIK KONUŞMA"
Benim ailem Cezayir'den. Dedemin ailesi ise Osmanlı'dan. Biz Türkiye'yi, Osmanlı'yı seviyoruz. Bizim Osmanlı Devleti ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. Bizim mutsuz olduğumuz tek zaman, Osmanlı'nın Cezayir'den ayrıldığı zamandı. Ama biz Fransa'dan özgürlüğümüzü kazanabilmek için savaş verdik. Arada büyük fark var. Ben şu anda Alanya'da yaşıyorum. Türkiye'yi seviyorum. Cezayirliler Türkiye'yi seviyor. Ama Macron lütfen artık konuşma. Bize ne düşünmemiz gerektiğini söyleme.
"MACRON SEN KİMSİN?"
Macron bir dünya lideri olduğunu düşünüyor. Neden Mali'yi kontrol etmek istiyor? Neden Cezayir'i kontrol etmek istiyor? Suriye'yi, Libya'yı neden kontrol etmek istiyor? O bir dünya lideri değil. Mali'deki insanların Fransa'yı istememesinden çok memnunum. Çünkü Fransa herkese ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Ben Erdoğan'ın, Türkiye'nin pozisyonunu doğru buluyorum. Neden Türkiye, Afrika'da yükselişte? Çünkü Türkiye'ye saygı duyuyorlar. Macron onlara "şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız." diyor. Macron, sen kimsin?
"İÇ İŞLERİNE MÜDAHELE EDİYOR"
Libya'da paralı askerleri, Hafter'i destekledi. Türkiye, Libya'da yasal bir sistem izledi. Ama Hafter yasal bir sisteme sahip değil. Şimdi Macron bunu yapmaya devam ediyor. Macron, Cezayir'in politikalarıyla ilgili konuştuğunda müdahalede bulunmuş oluyor. Türkiye ülkelerle iletişim kurar ama hiçbir zaman iç işlerine karışmaz. Macron ise her defasında tüm ülkelerin iç işlerine karışmak istiyor.
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"TÜRKİYE YUKARI DOĞRU GİDERKEN FRANSA AŞAĞI GİDİYOR"
Fransa eskiden oldukça büyük bir güçtü. Ama bu eski sistemde öyleydi. Şu anda Fransa'nın gücü yok. Sadece 'Ben büyüğüm' düşüncesi var. Macron neredeyse tüm ülkelerle problem yaşıyor. Fransa, Afrika'da gücünü kaybetti. Macron, 'Trump yerine Biden'ı tercih ederim.' diyordu.