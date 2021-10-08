Macron Cezayir üzerinden Türkiye’yi hedef aldı! Fransız siyasetçiden Macron’a sert tepki geldi

"LÜTFEN ARTIK KONUŞMA"

Benim ailem Cezayir'den. Dedemin ailesi ise Osmanlı'dan. Biz Türkiye'yi, Osmanlı'yı seviyoruz. Bizim Osmanlı Devleti ile hiçbir zaman problemimiz olmadı. Bizim mutsuz olduğumuz tek zaman, Osmanlı'nın Cezayir'den ayrıldığı zamandı. Ama biz Fransa'dan özgürlüğümüzü kazanabilmek için savaş verdik. Arada büyük fark var. Ben şu anda Alanya'da yaşıyorum. Türkiye'yi seviyorum. Cezayirliler Türkiye'yi seviyor. Ama Macron lütfen artık konuşma. Bize ne düşünmemiz gerektiğini söyleme.

"MACRON SEN KİMSİN?"

Macron bir dünya lideri olduğunu düşünüyor. Neden Mali'yi kontrol etmek istiyor? Neden Cezayir'i kontrol etmek istiyor? Suriye'yi, Libya'yı neden kontrol etmek istiyor? O bir dünya lideri değil. Mali'deki insanların Fransa'yı istememesinden çok memnunum. Çünkü Fransa herkese ne yapmaları gerektiğini söylüyor. Ben Erdoğan'ın, Türkiye'nin pozisyonunu doğru buluyorum. Neden Türkiye, Afrika'da yükselişte? Çünkü Türkiye'ye saygı duyuyorlar. Macron onlara "şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız." diyor. Macron, sen kimsin?