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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Macron: Erdoğan etkin rol oynuyor

Macron: Erdoğan etkin rol oynuyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile barış görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çok etkin" bir rol oynadığını belirtti. Macron, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısında savaşın tarafları olmamalarına rağmen barışın sağlanması için çalışmaları gerektiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu konuları görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda çok etkin bir rol oynuyor" değerlendirmesinde bulundu. Macron, İstanbul'daki tahıl anlaşmasının uygulanması sayesinde gıda fiyatlarının düştüğünü dile getirerek "Tahıl koridoru anlaşma yenilenmelidir" dedi.
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Macron: Erdoğan etkin rol oynuyor
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