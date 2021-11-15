Macron, Fransa bayrağındaki mavi rengi değiştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin bayrağında değişikliğe gitti. Europe 1 ve Le Parisien gazetesinin gündeme getirdiği haberde, Fransa bayrapındaki mavi rengin eski versiyonundan daha koyu mavi ile değiştirildiğini belirtti.

FRANSA BAYRAĞINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Bayraktaki mavi rengin, aynı rengin daha koyusu ile değiştirildiği, bayrağın yeni halinin Elysee Sarayı, Ulusal Meclis ve İçişleri Bakanlığı gibi resmi binalarda bir yıldan fazla bir süredir bulunduğu kaydedildi. Bu kararın, Macron tarafından Temmuz 2020'de alındığı belirtildi. Europe 1, "Her şeyden önce estetik nedenler var: Bu mavi daha zarif." ifadesini kullandı.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ

Macron'a yakın kişiler, değişiklik ile "1793 Fransız bayrağıyla yeniden bağlantı kurmak istenildiğini ifade etti.

Elysee sarayı'ndan , bayrağın yenilendiğini duyurulmamasına rağmen bir basın sözcüsü Le Parisien'e yaptığı açıklamada, kullanılan rengin değiştirildiğini doğruladı.