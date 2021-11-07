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Haberler Dünya Haberleri ‘Macron, gerçek ile yanılsamayı ayırt edemiyor’
Giriş Tarihi: 8.11.2021

‘Macron, gerçek ile yanılsamayı ayırt edemiyor’

‘Macron, gerçek ile yanılsamayı ayırt edemiyor’
CEZAYİR ordusu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un doğru ile yalan arasında ayrım yapamadığını belirtti. Ordunun yayın organı olan "Cezayir Ordusu" dergisinde, Macron'un 1830'daki işgalden önce bir Cezayir ulusunun olmadığı yönündeki açıklamalarına yanıt verildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, siyasetinin başarısızlığını ve ülkesinin tarihindeki aksaklıkları karıştırıyor, artık gerçek ile yanılsamayı, doğru ile yanlışı, bilgi ile cehaleti birbirinden ayırt edemiyor" ifadeleri kullanıldı.
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‘Macron, gerçek ile yanılsamayı ayırt edemiyor’
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