'Macron İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusu ülkeyi karıştırdı!

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için en güçlü aday konumunda bulunan Liz Truss'ın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna verdiği "Henüz belli değil." yanıtı tepkilere yol açtı. Truss, partisinin seçim kampanyasında yöneltilen Macron'un, İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna, "Henüz belli değil." yanıtını verdi ve "Başbakan olursam onu 'sözleriyle değil, eylemleriyle' değerlendireceğim." dedi.