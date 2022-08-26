Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri 'Macron İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusu ülkeyi karıştırdı!
Giriş Tarihi: 26.8.2022 15:36 Son Güncelleme: 26.8.2022 15:42

'Macron İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusu ülkeyi karıştırdı!

AA
’Macron İngiltere’nin dostu mu yoksa düşmanı mı? sorusu ülkeyi karıştırdı!

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderliğini kimin alacağı merak konusu iken en güçlü aday konumundaki Liz Truss, partisinin seçim kampanyasında yöneltilen soruya verdiği cevapla tepki çekti. Truss, 'Macron İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna, verdiği yantıla tepkilere neden oldu.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderliği için en güçlü aday konumunda bulunan Liz Truss'ın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna verdiği "Henüz belli değil." yanıtı tepkilere yol açtı. Truss, partisinin seçim kampanyasında yöneltilen Macron'un, İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusuna, "Henüz belli değil." yanıtını verdi ve "Başbakan olursam onu 'sözleriyle değil, eylemleriyle' değerlendireceğim." dedi.

Aynı soru, eski Maliye Bakanı olan rakibi Rishi Sunak'a yöneltildiğinde ise Sunak, Macron'u "dost" olarak gördüğünü söyledi.

Anketlerde önde gözüken başbakan adayı Truss'un Macron'la ilgili bu yorumuna hem muhalefet hem de kendi partisinden tepki geldi.

MUHALEFETTEN TRUSS'A "FRANSA'YA HAKARET" ELEŞTİRİSİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, Truss'un ifadeleri üzerine, başbakan adayının "İngiltere'nin en yakın müttefiklerinden birine hakaret ettiği" değerlendirmesinde bulundu. Truss, muhalefetin yanı sıra kendi partisinden de eleştirilere maruz kaldı.

Eski bakanlardan Alistair Burt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Truss'un "ciddi bir hata" yaptığını belirterek başbakan adayının daha diplomatik bir ton kullanması gerektiği yorumunda bulundu.

Bir diğer eski bakanlardan Gavin Barwell de "Dışişleri Bakanı'nın (Truss), Fransa'yla askeri bir ittifak içinde olduğumuzu bildiğini düşünürdünüz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda İngiltere ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler, tarafların Brexit'ten bu yana başta balıkçılık ve düzensiz göç gibi konularda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle zarar gördü.

ARKADAŞINA GÖNDER
'Macron İngiltere'nin "dostu mu yoksa düşmanı mı?" sorusu ülkeyi karıştırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA