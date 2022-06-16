Macron, Scholz ve Draghi’den Kiev’e ziyaret

Scholz, sadece dayanışma göstermek değil, yapılan mali, insani ve silah yardımlarının sürdürüleceğinin güvencesini vermek istediklerini belirtti.

Aynı zamanda Rusya'ya uygulanan yaptırımların büyük önem taşıdığını vurgulayacaklarını aktaran Scholz, bu yaptırımların Rusya'nın yapmak istediğinden vazgeçmesi ve askerlerini Ukrayna'dan geri çekmesi ihtimaline katkıda bulunduğunu, hedefin de bu olduğunu kaydetti.

Söz konusu ziyaret, Ukrayna'nın doğusunda Rusya ile yoğun çatışmaların ve küresel gıda krizi baskılarının yaşandığı bir zamanda gerçekleşiyor.