Macron sessiz

Her fırsatta herkesi terörizme destekle suçlayan Batı'nın bir kirli oyununun daha deşifre olmasının yankıları sürüyor. Fransız çimento şirketi Lafarge, ABD'de yargılandığı davada Suriye'deki terör örgütü DEAŞ ve diğer yasa dışı örgütlere yardım ettiği suçlamasını kabul etti. Savcılar, ABD'de ilk defa bir şirketin "teröristlere yardım" suçlamasını kabul ettiğine dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetimi ise konu hakkında bir açıklama yapmadı. Fransız Milletvekili Clementine Autain, Macron yönetiminin suskunluk ve eylemsizliğinin suç ortaklığı anlamına geldiğine işaret ederek, "Cumhuriyetçilik dersi verenlerin bugün ortada görünmediğini" belirtti. Fransız şirketi Lafarge'nin suçu Anadolu Ajansı'nın yayınladığı belgelerle ortaya çıkarılmıştı.