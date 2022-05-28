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Giriş Tarihi: 28.5.2022 17:14

Macron ve Scholz'tan kritik Putin görüşmesi

AA
Macron ve Scholz’tan kritik Putin görüşmesi

Rusya Ukrayna savaşında uzlaşı görüşmeleri devam ediyor. Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü bildirildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüklerini ifade etti. 80 dakika süren görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı ve bunu sona erdirme çabalarının konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede Scholz ve Macron'un, Putin'e derhal ateşkes sağlanması ve Rus birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.

İki liderin ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ciddi doğrudan müzakerelere girmesini ve yaşanan ihtilafa diplomatik bir çözüm bulmasını talep ettikleri aktarıldı.

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Macron ve Scholz'tan kritik Putin görüşmesi
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