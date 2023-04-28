Macron’a hakaretten 3 kişiye hapis istemi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi by-pass ederek yasalaştırdığı emeklilik reformu aleyhinde aylardır devam eden protestolara karşı demir yumruğunu daha da sıkıyor. Fransızların 'mezarda emeklilik' dediği reformu yasalaştırmasının ardından çıktığı taşra turunda nereye gitse protesto edilen Macron'a orta parmak işareti yapan üç kişi, haklarındaki resmi suçlama yüzünden bir yıla kadar hapis ve 15 bin euro para cezasıyla karşı karşıya. Macron'a daha önce de sosyal medyadan hakeret eden bir kadına hapis istemiyle dava açılmıştı.