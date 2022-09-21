Macron’dan Birleşmiş Milletler’de reform çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi.

BMGK'nin yeni üyeleri kabul etmesi ve temsil kabiliyetinin daha kapsamlı olması için reform başlatılması çağrısı yapan Macron, reformla BMGK'nin toplu cinayetler söz konusu olduğunda veto hakkını sınırlandırmasını talep etti.

Macron, BM ve ulusların savaş veya barış arasında seçim yapmak zorunda olduğuna değindi.

"Geçtiğimiz 24 Şubat'ta BMGK daimi üyesi Rusya, saldırgan, işgal ve ilhak eylemiyle toplu güvenliğimizi bozdu" diyen Macron, Rusya'nın BM'nin sözleşmesini ve devletlerin egemen eşitliği ilkesini ihlal ettiğini söyledi.

Macron, böylelikle Rusya'nın dünyanın başka bölgelerinde de ilhak savaşlarına önünü açmaya karar verdiğine işaret etti.