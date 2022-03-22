Macron’dan kritik uyarı: Savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacak

Yeni kısıtlamalarla birlikte müşteri başı alım hakkı 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un olarak belirlenirken, market rafları da boş kalmıştı.

Zincir marketler, un ve yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de sınırlama getirmişti. Marketler, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyordu.