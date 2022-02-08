Macron’dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yeni açıklama: Somut çözümler bulunuyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass krizi kısa süre içinde büyüdü ve iki ülke savaşın eşiğine geldi. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak için liderlerle görüşmeler yaparken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan krizle ilgili yeni bir açıklama geldi.

'MİNSK ANLAŞMALARI' VURGUSU

Macron, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İkili, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.