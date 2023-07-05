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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Macron’dan sosyal medya mesajı: Gerekirse erişimi keseriz

Macron’dan sosyal medya mesajı: Gerekirse erişimi keseriz
HER fırsatta diğer ülkelerin içişlerine karışarak "demokrasi ve ifade özgürlüğü" dersleri vermeye kalkan Fransa'da yaşanan sokak olaylarının ardından sosyal medya yasakları masadan kalkmıyor. Ülkede 27 Haziran'da bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan olaylarla birlikte Paris yönetimi sosyal medya sitelerine kısıtlamalar getiriyor. Fransa Senatosu'nda bu hafta dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşülüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "İşler çığırından çıktığında, (sosyal medya ağlarına) erişimi düzenleyebilecek veya kesebilecek konumda olmalıyız" dedi. Ülkedeki olaylarda 3 binden fazla kişi gözaltına alınmış ve 10 kentte de saat 21.00 sonrasında sokağa çıkma yasakları uygulanmıştı.
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Macron’dan sosyal medya mesajı: Gerekirse erişimi keseriz
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