Macron’dan Türkiye hakkında küstah sözler! Fransa’nın kirli geçmişini görmezden geldi

FRANSA'NIN KİRLİ GEÇMİŞİ

Fransa'nın Afrika'da 500 yıllık sömürge politikası kirli ve karanlık bir iz bıraktı. Fransa, 1524'te ayak bastığı kara kıtada 20 ülkeyi yüzlerce yıl sömürdü. Günümüzde birçok Afrika ülkesi, Fransa başta olmak üzere diğer sömürgeci Batılı devletlerden sömürge dönemlerinin tazminatlarını ve özürlerini talep ediyor.

Cezayir, Fransa'nın Afrika'daki kanlı sömürgecilik tarihinin en karanlık sayfalarından biri. Bu ülkeyi 130 yıl boyunca sömüren Fransa, İkinci Dünya Savaşı'nda kendi safında savaşması için Cezayirlilere bağımsızlık sözü verdi. Sözünü tutmayınca başlayan protestoları kanla bastırdı. Bağımsızlık Savaşı'nda 1 milyon Cezayirli hayatını kaybetti.