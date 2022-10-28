Macron’un kriz itirafı gündeme oturdu! Canlı yayında ülkeyi uyardı

Rusya Ukrayna savaşının ardından tüm Avrupa'yı vuran enerji krizinde ülkelerin sınavı bitmiyor. Krizin etkilerinin en çok hissedildiği ülkelerden Fransa'da bu kez Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları gündeme oturdu. Macron, kriz ortamından geçmekte olduklarını ifade etti.

"YAŞANAN KRİZ BAĞIMLILIKLARIMIZIN SONUCU"

Macron, konuk olduğu France 2 kanalında "krizlerden geçiyoruz" diyerek, Avrupa'da geri dönen savaşın enerji ve fiyatlar üzerinde sonuçları olduğunu kaydetti. Bunun Fransızların hayatlarını ve Fransız şirketlerini etkilediğini ifade eden Macron, "Bugün bağımlılıklarımızın sonuçları olan bir enflasyondan geçiyoruz" dedi.

Macron, enflasyonun Fransa'da yaklaşık yüzde 6,5, Avro Bölgesi'nde ise yaklaşık yüzde 10 olduğunu söyledi.