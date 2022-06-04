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Giriş Tarihi: 4.6.2022 19:19 Son Güncelleme: 4.6.2022 19:49

Macron'un Rusya çıkışı Ukrayna'yı kızdırdı: Kendinizi küçük düşürüyorsunuz

İHA
Macron’un Rusya çıkışı Ukrayna’yı kızdırdı: Kendinizi küçük düşürüyorsunuz

Rusya Ukrayna savaşı 100 günü aşkın süredir devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MAcron'un Rusya ile ilgili yaptığı açıklamalar Ukrayna'da tepkiyle karşılandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Macron'a "Bu sözler yalnızca Fransa'yı küçük düşürür" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine tepki göstererek, "Rusya'nın aşağılanmaması çağrısı yalnızca Fransa'yı küçük düşürebilir" dedi.

MACRON'DAN RUSYA HAMLESİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün yaptığı açıklamada, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki, savaşın durduğu gün diplomatik yollarla bir çıkış yolu inşa edebilelim. Fransa'nın rolünün arabulucu olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Kuleba ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'yı küçük düşürmekten kaçınma çağrıları, yalnızca Fransa'yı ve bu çağrıda bulunan diğer tüm ülkeleri küçük düşürebilir.Hepimiz Rusya'yı nasıl konumlandıracağımıza odaklansak iyi olur. Bu barışı getirecek ve hayat kurtaracak" dedi.

Öte yandan, Macron açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'yı işgal ederek tarihi ve temel bir hata" yaptığını belirtmişti.

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Macron'un Rusya çıkışı Ukrayna'yı kızdırdı: Kendinizi küçük düşürüyorsunuz
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