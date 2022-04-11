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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Macron’un şaşırtan seçim vaatleri

Macron’un şaşırtan seçim vaatleri
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası açıklamalarda bulundu. 24 Nisan'daki ikinci turda yarışacağı aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alan Macron, "Laiklik yoluyla herkesin inanıp inanmamasına, ibadet etmesine izin veren bir Fransa istiyorum. Müslümanların veya Yahudilerin dinlerinin emrettiği gibi yemek yemelerini engelleyen bir Fransa istemiyorum" dedi. Macron, Fransa'nın yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi. Daha önce Müslümanlara ve yabancılara savaş açan Macron'un seçim için tutumunu değiştirmesi dikkat çekti.
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Macron’un şaşırtan seçim vaatleri
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