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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Maestro robot

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Maestro robot
Güney Kore'de geliştirilen EveR 6 isimli robot, performansıyla göz doldurdu. Robot EveR 6, geçen cuma yaklaşık 1000 kişilik bir seyirci önünde Kore Ulusal Orkestrası'ndan 60'tan fazla müzisyenin performansını yönetti. EveR 6'nın performansı, ülke tarihinde bir robotun orkestra şefi olarak kullanıldığı ilk etkinlik oldu. Robot, hareket yakalama teknolojisiyle insan hareketlerini ezberlemek ve taklit etmek üzere programlandı. EveR 6'nın geliştiricileri, robotun yalnızca öğrendiklerini kopyalamak yerine doğaçlama yapmasını sağlamayı planladıklarını açıkladı.
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Maestro robot
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