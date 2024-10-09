Mahkeme son kararını verdi: AB’den Google’a 2,4 milyar euroluk ceza

DİĞER DAVALAR DEVAM EDİYOR

Google, Android mobil işletim sistemi ve AdSense reklam platformuna karşı açılan diğer iki AB rekabet cezasına itiraz etmeye devam ediyor. Şirket, AB Genel Mahkemesi'nin 2022 kararında komisyonun 4,125 milyar euro cezasını onaylamasıyla Android davasında ilerleme yaşandı. AdSense davasında 1,49 milyar euroluk cezaya karşı ilk itirazı henüz karara bağlanmadı.

Pazartesi günü başlayan ABD'deki rekabet davasında ise ABD Adalet Bakanlığı şirketin reklam teknolojisi sektöründe tekel sahibi olduğunu iddia ediyor.

İngiliz rekabet düzenleyicileri, geçen hafta Google'ı reklam teknolojisindeki hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlarken, AB de kendi soruşturmasını yürütüyor.