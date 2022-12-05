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Giriş Tarihi: 5.12.2022 05:20

Mahmud Abbas'tan yeni İsrail hükümeti uyarısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkedeki "sert aşırıların" katılacağı yeni kurulacak İsrail hükümetini başarısız kılmak için çalışmaları gerektiğini belirtti

AA
Mahmud Abbas’tan yeni İsrail hükümeti uyarısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Ramallah kentindeki Başkanlık Merkezi'nde Fetih Hareketi Devrim Konseyi 10. Dönem Toplantısı açılışında konuşma yaptı.

Yeni kurulacak İsrail hükümetine karşı konulması gerektiğine değinen Abbas, Filistinlilerin haklarına ve birliklerine bağlı kalmalarını ve direnişi desteklemelerini istedi.

Yaşanan değişim sürecine dikkati çeken Abbas, "Dünyada ve bölgedeki değişimler sonucunda bizler oldukça zor ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, halkımızın tüm evlatları ve yöneticileri ile Filistin davasını destekleyen herkesin omuz omuza birlik içinde olmasını gerekli kılıyor." dedi.

"HEPİMİZ YENİ İSRAİL HÜKÜMETİNİ BAŞARISIZ KILMALIYIZ"

İsrail'de yeni kurulacak hükümete ilişkin düşüncelerini paylaşan Abbas, "yeni kabineye ülkedeki aşırıların en sert olanlarının katılacağına" dikkati çekti. Abbas, "Bu hükümetten daha fazla ihlal, saldırı ve suç bekliyoruz. Dolayısıyla hepimizin topluca bu hükümete karşı durmamız, ifşa etmemiz ve başarısızlığı için çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Abbas, medya, politika ve diplomasi alanlarında çalışmanın önemine işaret etti. Filistin söylemiyle çelişen İsrail söylemine karşı durulması gerektiğini dile getiren Abbas, uluslararası örgütlere katılım çabalarını sürdüreceklerini, tam üyelik için Birleşmiş Milletlere yeniden gideceklerini vurguladı.

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Mahmud Abbas'tan yeni İsrail hükümeti uyarısı
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