Maket sanıp selfie çekilmek istedi! Dev timsahın saldırısına uğradı

HERHANGİ BİR UYARI YOKTU!

Nehemias Chipada ve ailesi, timsahla ilgili hiçbir uyarı levhası olmamasından dolayı park yöneticilerini suçluyor. Nehemias Chipada kızı Mercy Joy Chipada, "Çevrede herhangi bir uyarı yoktu. Eğer olsaydı babam havuzun içine girmezdi. Bizim dışımızda başka kişiler de timsahı gerçek sanabilirdi" dedi.

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Görgü tanıklarından Rogelio Pamisa Antiga, "Parkta etrafa bakıyordum, oldukça güzel ve sakindi. Bir anda insanların yardım çığlıklarını duydum ve timsahın bir adamın kolunu kaptığını gördüm. Yardım etmek istedim, ancak nasıl yapabileceğimi bilmiyordum" açıklamasında bulundu.