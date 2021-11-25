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Giriş Tarihi: 25.11.2021 10:10 Son Güncelleme: 25.11.2021 10:11

Maket sanıp selfie çekilmek istedi! Dev timsahın saldırısına uğradı

Maket sanıp selfie çekilmek istedi! Dev timsahın saldırısına uğradı

Filipinler'de bir turist doğum gününü kutlamak için ailesiyle birlikte tema parkına gitti. Parkta havuz içinde maket sandığı timsahı gördü. Timsahla selfie çekilmek için parmaklıkları tırmanıp havuza indi, ancak maket olarak düşündüğü gerçek bir timsahtı ve saldırıya uğradı.

Korkunç olay Filipinler'de Cagayan de Oro şehrindeki Amaya View Tema Parkı'nda yaşandı. 68 yaşındaki Nehemias Chipada isimli adam selfie çekmek istediği sırada boyu yaklaşık 4 metre olan dev timsahın saldırısına uğradı. Timsah Chipada'nın kolunu kapıp suya çekti, ancak yaşlı adam bir hamle yaparak timsahın saldırısından kurtulmayı başardı.

Nehemias Chipada hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan açıklamaya göre adamın sol kolunda ve uyluğunda kırıklar, derin yaralar oluştu. Doktorlar kırık kemiklerin düzelmesi için birden fazla ameliyat gerekebileceğini belirtiyor.

HERHANGİ BİR UYARI YOKTU!

Nehemias Chipada ve ailesi, timsahla ilgili hiçbir uyarı levhası olmamasından dolayı park yöneticilerini suçluyor. Nehemias Chipada kızı Mercy Joy Chipada, "Çevrede herhangi bir uyarı yoktu. Eğer olsaydı babam havuzun içine girmezdi. Bizim dışımızda başka kişiler de timsahı gerçek sanabilirdi" dedi.

Maket sandığı timsahın saldırısına uğradı! Dehşet dolu anlar kamerada | Video

Görgü tanıklarından Rogelio Pamisa Antiga, "Parkta etrafa bakıyordum, oldukça güzel ve sakindi. Bir anda insanların yardım çığlıklarını duydum ve timsahın bir adamın kolunu kaptığını gördüm. Yardım etmek istedim, ancak nasıl yapabileceğimi bilmiyordum" açıklamasında bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Amaya View yetkilileri Nehemias Chipada'nın tedavi masraflarını üstlenmeyi kabul ederken, Chipada ve ailesinin uyarılar konusunda suçlamalarını reddetti. Parkın üst düzey yöneticilerinden Candy Unabia, "İhmal olduğu iddiası doğru değil. Önlemlerimizi alıyoruz. Ayrıca timsahın olduğu yer parmaklıklarla çevreli. Hayvanların gerçek olduğunu gösteren tabelalarımız var ve tur rehberlerimiz de sürekli olarak turistleri uyarıyor" dedi. Timsah saldırısından sonra güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Maket sanıp selfie çekilmek istedi! Dev timsahın saldırısına uğradı
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