Malavi Devlet Başkanı Yardımcısı’nın cesedi bulundu

Malavi Devlet Başkanı Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı ve beraberindeki 9 kişiyi taşıyan uçak, önceki sabah kaybolmuş ve Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı. Chakwera, dün yaptığı duyuruda ordunun uçağın enkazına Chikangawa Ormanı'nda bir yamaca yakın bir yerde ulaştığını ve kurtulan olmadığını açıkladı. Devlet Başkanı Chakwera üzüntüsünü tarif edecek söz bulamadığını ifade ederek "Dr. Saulos Klaus Chilima iyi bir insan, adanmış bir baba ve koca, ülkesine onurlu bir şekilde hizmet eden vatansever bir vatandaş idi" dedi.