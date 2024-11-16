Malcolm X’ın kızlarından 100 milyon dolarlık ihmal davası

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965'te suikasta kurban giden Malcolm X'in (El-Hajj Malik El-Shabazz) ailesi, federal ve yerel kurumlara dava açtı. Manhattan Federal Mahkemesi'nde açılan davada, Malcolm X'in kızları ve Malcolm X Vakfı'nın aralarında Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve New York Polis Departmanı'nın da (NYPD) yer aldığı kurumlara 100 milyon dolarlık dava açtığı belirtildi.Malcolm X'in kızları, söz konusu kurumların suikast planından haberdar olduğunu, olayda rol oynadıklarını ve cinayeti durdurmak için harekete geçmediklerini iddia etti. Avukat Ben Crump, aile üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, "önceki nesillerin işlediği korkunç suçları öğrenmesini ve bu tarihi haksızlıkları düzeltmeye çalışmasını" umduğunu belirtti. NYPD ve CIA, yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Malcolm X'in 21 Şubat 1965'te Manhattan'da yüzlerce kişiye hitap ettiği sırada 39 yaşındayken öldürülmesine ilişkin yıllardır cevapsız kalan pek çok soru bulunuyor.