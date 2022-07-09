Maldivler’in geleceği tüm dünyanın elinde

Hindistan'ın güneyinde ve Sri Lanka'nın yaklaşık 750 kilometre güneybatısında yer alan ve balayı adası olarak bilinen Maldivler tam bir tropikal cennet. 300 bin nüfuslu Maldivler'de bulunan 1200 adadan yaklaşık 300'ünde yaşam var. Bunlardan 165'i otel ada konumunda. Adalar arası ulaşım deniz uçağı ya da teknelerle sağlanıyor. Bembeyaz kumu, turkuaz rengi deniziyle aynı zamanda bir dalış cenneti. Ancak bu cennet adalar küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 50 yıl içinde sular altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya.





PARİS ANLAŞMASI ÖNEMLİ!

İklim değişiminden en çok etkilenmesi beklenen yerler başta Maldivler olmak üzere Barbados, Belize, Fiji, Grenada, Marshall Adaları, Mauritius, Nauru, Palau, Filistin, Somali ve Tuvalu geliyor. Uzmanlar 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın önemine vurgu yapıyorlar. Paris Anlaşması'nın uygulanmasının bu ülkelerin kurtuluşu ve geleceği açısından hayati öneme sahip olduğu belirtiliyor.

KARBON SALINIMI AZALTILMALI

Paris Anlaşması'nı şu ana dek 190'dan fazla devlet onaylarken, büyüK ölçekli devletlerin kömürden vazgeçerek temiz enerji kaynaklarına dönmesi, karbon salınımını azaltması büyük önem taşıyor. Anlaşma, küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derece, hatta sanayileşme öncesi seviye olan 1,5 derecenin altında tutmayı hedefliyor. Uzmanlara ve son raporlara göre, ülkeler karbon salınımlarında büyük kesintilere gitmediği takdirde bu iki hedefe de ulaşılması çok zor.

YÜZEN ADA YAPILACAK



Maldivler hükümeti ise bu soruna çözüm için yapay ve yüzen ada gibi projeler hayata geçirmeyi planlıyor. Hükümet bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda, yarısı doğal, yarısı insan eliyle doldurulmuş ve deniz seviyesinden yüksekliği 2 metre olan Hulhulmale Adası'nı bir köprüyle başkent Male'ye ekledi. Maldivler devleti 2027'de tamamlanması planlanan yüzen ada inşaasına da bu yıl başlıyor.