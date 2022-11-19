Malezya’da genel seçimlerde oy verme işlemi başladı

Malezya'da parlamentodaki 222 sandalye için yarışan siyasi parti ve koalisyonlar, özellikle ilk kez oy kullanacak gençlerin desteğini alarak muson mevsiminde yapılan "baskın erken seçimleri" avantaja çevirmek istiyor.

33 milyonluk Malezya'da toplam 21 milyon 173 bin 638 kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçimler, iktidardaki konumunu korumaya çalışan Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) liderliğindeki Ulusal Cephe (BN), farklı etnik adaylarıyla çoğulcu bir çizgide ilerleyen Umut İttifakı (PH) ve Malay milliyetçisi Ulusal İttifak (PN) arasında şimdiye kadarki en hararetli çekişmeye sahne oluyor.