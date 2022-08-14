Malezya’dan Türkiye’ye devlet başkanı seviyesinde ziyaret

Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine üzerine, 15-21 Ağustos 2022 tarihlerinde Türkiye'ye bir devlet ziyareti gerçekleştirecek.

KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK DÜZEYİ

Malezya ile dostluk, karşılıklı güven ve halkların yararı temelinde hemen her alanda hızla gelişmekte olan ilişkilerimiz bağlamında üst düzey temaslar ivme kazanmıştır. Bu çerçevede, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yaakob geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu vesileyle ilişkiler "Kapsamlı Stratejik Ortaklık" düzeyine çıkarılmıştı.

DEVLET BAŞKANI SEVİYESİNDE İLK ZİYARET

Sultan Abdullah'ın, beraberinde Kraliçe Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah Almarhum Almutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al- Haj da olduğu halde gerçekleştireceği söz konusu ziyaret, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı seviyesinde yapılacak ilk ziyaret olacak ve ikili ilişkiler taçlandıracaktır.