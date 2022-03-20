Malezya’nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sazali Mustafa Kamal SABAH’a yazdı:

Güneydoğu Asya
'da bir ticaret ve yatırım merkezi olarak: Malezya
Malezya, Güneydoğu Asya
'nın kalbinde yer alan zengin bir tarihe ve kültüre sahip bir ülkedir. Bu Güneydoğu Asya ülkesi, Asya'nın en yüksek teknoloji ve gelişmiş ülkelerinden biri olarak lanse ediyor. 32 milyon nüfusu, 10.600 ABD doları kişi başına düşen GSYİH ve yüzde 4,2 işsizlik oranıyla Malezya, Asya'daki en çekici ticaret ve yatırım destinasyonlarından biri olarak yerini geri almaya karar verdi.
Ülke ve halkı, Kovid-19 salgınını cesurca yendi ve geçtiğimiz günlerde Malezya Başbakanı Sayın Dato' Sri İsmail Sabri, ülkenin 1 Nisan 2022'de sınırlarını açacağına dair önemli bir duyuru yaptı. Aşı olan yolcular Malezya'ya girerken artık karantinaya alınması gerekmeyecek.
Bir ticaret merkezi olarak Malezya'nın tarihi, Güneydoğu Asya'nın gelişiminde derinden kök salmıştır. 1500 gibi erken bir tarihte, Malacca Sultanlığı
, Çin
, Hindistan
ve Arap
dünyasından gelen yolcular ve tüccarlar için önemli bir liman ve ticaret şehri olarak biliniyordu. Malacca'nın bir ticaret merkezi ve buluşma noktası olarak olağanüstü statüsü, Avrupalı
güçlerin de dikkatini çekti. Portekizliler 1511'de Malacca Sultanlığı'na saldırdığında sadece İslam
'ı ve onun güneydoğu Asya'daki etkisini azaltmak değil, aynı zamanda bu Avrupalı gücü Saltanatın yerine kendi varlığını geçirmeyi ve Malacca Boğazı
'ndan geçen yoğun ticaret yoluna hâkim olmayı hedefliyordu.
Bugün Malezya, ticaret ve yatırım merkezi olarak bilinmeye devam ediyor. Malezya, diğer Güneydoğu Asya ve Asya ülkeleriyle birlikte Ocak 2022'nin ilk gününde yürürlüğe giren Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) uygulamaya başladı. Tarihin en büyük serbest ticaret bölgesi olarak bilinen RCEP, yatırımcıların toplam 26 trilyon ABD doları veya küresel ekonominin yüzde 30'u olan 2,2 milyar kişilik bir pazara ulaşmasını sağlayacak.
RCEP uygulaması ile, Malezya, çeşitli ekonomik fırsatları keşfetmek için bir merkez olarak hizmet etmek için kapsamlı uluslararası uçuşlarla iyi bir konuma ve iyi bağlantılara sahiptir. Yatırımcılar, ülkeyi Asya'nın tüm bölgeleriyle kolayca iş yapabilecek bir ticaret ve yatırım merkezi olarak kabul edeceklerdir.
MALEZYA VE TÜRKİYE: CANLI TİCARET ORTAKLARI
Malezya ve Türkiye
, 1964 yılında kurulan diplomatik ilişkilerden bu yana yakın ortaklar ve kardeş milletler olmuştur. Bazı tarihçilere göre Türkiye halkları ile Malay toplumu
arasındaki ilişkilerin 500 yıl öncesine kadar gittiğini iddia etmişler. Geçmişten günümüze kadar yaşadığımız kültürel ve ekonomik ilişkiler hiçbir zaman sarsılmamıştır.
Malezya aktif bir ticaret ülkesidir. Küresel ticaret rekoru, 2021'de 530 milyar ABD doları olan yukarı yönlü bir yörüngeye devam etti. İkili olarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler güçlenerek güçlendi. 2015 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaret değeri 1,4 milyar ABD doları iken bu rakam 2021 yılında 4 milyar ABD dolarına yükselmiştir. İki ülke arasındaki ticareti güçlendirmeye yönelik çalışmalar Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) öncülüğü ile devam ediyor.
Bir tarım ülkesi olarak Malezya, dünyanın en büyük ikinci palmiye yağı ihracatçısıdır. Bu egzotik ve besleyici bitki, dünya çapında gıda ürünlerinde önemli bir bileşen olmuştur. Türkiye'deki şirketler gıda endüstrisinde palm yağı kullanıyor. Malezya, 2021'de özellikle Türk gıda sektörünün yanı sıra ev ve kişisel bakım sektörünün artan talebini desteklemek için 1,06 milyar ABD dolarından fazla palm yağı ve palm yağı ürünü ihraç etti.
Malezya ayrıca küresel Helal endüstrisinde bir öncüdür. Helal sanayi sektörü 2020 yılında 7,2 trilyon ABD doları değerindedir ve 2028 yılına kadar 11,2 trilyon ABD Dolarına ulaşması beklenmektedir. Ülke, yatırımcıların ve girişimcilerin faydalanması gereken tek kapsamlı Helal ekosistemine sahip olmakla övünüyor. Buna helal ekonomik ortam, İslami finans sistemi ve Helal endüstrisinde ilerleme ve gelişmeyi sağlayan lojistik dahildir.
Geriye dönüp bakıldığında, Malezya istikrarlı bir Türk teknolojisi ithalatçısı ve kullanıcısı olmuştur. Bu, iki Müslüman ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirdi. Malezya Ordusu, yüzlerce Türk optronik sistemlerini, piyade savaş araçlarını ve zırhlı personel taşıyıcılarını hizmete soktu. Bu üst düzey ürünler, 2013'te Sabah'ın Sulu saldırısı sırasında Malezya'nın savunmasında kullanıldı. Bu çerçevede, 28 - 31 Mart 2022 tarihleri arasında Kuala Lumpur'daki Defence Service Asia'da (DSA) daha büyük bir Türk savunma şirketinin Asya-Pasifik pazarı için sunulan en büyük ürün ve ekipmanı sergilemesine neden oldu.
Bununla birlikte, Türkiye sadece bir teknoloji kaynağı değil, aynı zamanda Malezyalılar için önemli bir turizm merkezidir. 2019'da, 107 bine yakın Malezyalı Türkiye'yi ziyaret ederken, 15 bin Türk, Malezya'yı tercih edilen turistik yer haline getirdi. Malezya sınırının açılması ve iki ülkeyi birbirine bağlayan büyük havayolları ile turizm, önümüzdeki yıllarda gözlemlenecek en heyecan verici alanlardan biri olacak.
TİCARET VE YATIRIM HEDEFİ
Malezya, 2021 Dünya Rekabet Yıllığına göre en rekabetçi 25. ekonomidir. Ülke, inşaat izinleriyle ilgili olarak 2020 için Dünya Bankalarının İş Yapma Kolaylığı'nda ikinci sırada yer alıyor ve Milken Enstitüsü tarafından Küresel Fırsat Endeksi 2022'de, 2022 yılı için en çekici yatırım hedefi olarak belirlendi.
Zorlu küresel ekonomik manzaraya rağmen, Malezya'nın doğrudan yabancı yatırım çekme performansı yüksek olmaya devam ediyor. 2021'de Malezya, 73 milyar ABD doları tutarında bir DYY akışı kaydetti. Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) tarafından yayınlanan rakam, şaşırtıcı bir başarıdır ve 2006'dan bu yana en yüksek rakamdır. Hollanda, Singapur, Çin, Avusturya ve Japonya'dan gelen yatırımcılar, yatırım akışının yüzde 89'unu oluşturdu. Bu yatırımların çoğu imalat, hizmet sektörü ve birincil sanayilerde yoğunlaşmıştır.
Malezya, dünyanın en büyük yüksek teknoloji şirketlerinden bazılarının üssüdür. Intel Corporation ve Infineon Technologies, Malezya'da faaliyet gösteren yarı iletkenlerde önemli oyunculardan bazılarıdır. İngiliz şirketi Rolls Royce, ülkede havacılık teknolojisi alanında bir çalışma ortaklığına sahip.
Onların varlığı farkedilmeden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), 2021 yılında Malezya'da bir tasarım ve mühendislik ofisi açarak bir ilke imza attı. Diğerleri arasında uçak bakım, onarım ve revizyon alanında Malezya'ya da açılan Turkish Technics yer alırken, Havelsan son birkaç yıldır ülkede faaliyet gösteriyor.
Sağlam yatırım politikaları, vasıflı ve eğitimli işgücü ve modern altyapısı ile Malezya'nın küresel yatırımları çekmeye devam etmesi bekleniyor.
Ancak bu olayın tek taraflı olduğu söylenemez. Malezya'nın Türkiye'deki yatırımı büyük ve önemli olup 2,6 milyar ABD dolarını aşmaktadır. İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) uluslararası havalimanı, yüzlerce Türk vatandaşına istihdam ve kariyer sağlayan Malezya-Türkiye iş ilişkilerinin simgesel öğelerinden biridir. Daha iyi işbirliği ile ISG, her iki ülkeye de örnek olması gereken bir başarı öyküsüdür.
Malezya ve Türkiye arasındaki ekonomik potansiyel yeni keşfedilmeye başlandı. Malezya Nisan ayında sınırını açarken, Malezya'nın Asya'ya açılan bir kapı olarak sağladığı ticaret ve yatırım potansiyeli, Türk şirketlerinin ve uluslararası yatırımcıların keşfetmesi içindir. Türk havayolları ve diğer büyük havayolları tarafından birbirine bağlanan Malezya, ticaret ve yatırım için mükemmel bir destinasyon ve Asya genelinde bir dağıtım merkezidir. Ülke aynı zamanda bir ziyaretçinin renkli ve ilgi çekici bulabileceği çok sayıda Asya kültürünün bir karışımıdır. Bu tür insanlar arası etkileşim, kendilerini bağlantılar ve dostluklar yoluyla sunacak daha büyük ekonomik fırsatları teşvik edecektir. Sloganda olduğu gibi, 'Malezya gerçekten Asya'dır.